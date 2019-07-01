В Балтийске в мусорный контейнер выбросили щенков

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-01T13:06:45+03:00

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Нескольких новорожденных щенков выбросили в мусорный контейнер в Балтийске. Об этом сообщают в группе «Типичный Балтийск» в ВК.

Инцидент случился на улице Пугачева, 2 в минувшее воскресенье.

Щенков обнаружили утром. Из нескольких собачек выжила только одна.

«Выживший щенок разрывался на весь район, все просто молча закидывали его мусором!», - говорится в сообщении очевидцев.

Малыша забрали домой, ему нашли кормящую мать.

Сколько всего было в мусорке щенков, сейчас сказать сложно. Как говорят очевидцы, малыши были закиданы мусором и голоса не подавали.

- Мы откопали двух мертвых. Один щенок был жив, он кричал очень громко, его пристроили в приют к кормящей суке, чтобы хоть выкормить чуть-чуть. Подрастет, если конечно выживет, и будем искать дом. Если есть желание взять себе или может знакомым, то было бы здорово. Пока я не могу сказать, какой он будет расцветки и размера, очень уж маленький, - сообщила «Комсомолке» Катерина, девушка, которая спасла щенка.

ИСТОЧНИК KP.RU