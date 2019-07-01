Алиханов: Жители региона уже замечают изменения, которые происходят благодаря нацпроектам

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-01T11:49:54+03:00

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Жители Калининградской области уже замечают положительные изменения, которые происходят благодаря национальным проектам. Об этом заявил губернатор Калининградской области на встрече с первым зампредседателя комитета Госдумы Ольгой Казаковой, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы видим, как повышается уровень медицинских, образовательных и социальных услуг, люди активнее посещают учреждения культуры, парки и зоны отдыха, активно развивается экономика и экспорт. Калининградская область активно включилась в реализацию нацпроектов, и темпы будут только наращиваться, – подчеркнул Антон Алиханов.

Калининградская область участвует в одиннадцати нацпроектах, и все они должны осуществляться с непрерывным мониторингом, сбором обратной связи и информационной поддержкой, отметила Казакова.

- Нашей задачей является выявление рисков. Мы сможем сформировать совместные предложения, чтобы прогнозировать и минимизировать проблемы. Калининградская область – первый регион, где на очень высоком уровне ведется работа по нацпроектам, – отметила первый зампредседателя комитета Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU