В Гусевском районе произошло ДТП, в одной из машин находился грудной ребенок
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В Гусевском районе в понедельник, 1 июля, произошло лобовое столкновение двух «Мерседесов». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 8:55 на 104 километре федеральной трассы. 28-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» при обгоне выехал на встречку и врезался в «Мерседес», в котором находился 4-месячный ребенок.
В поли сообщили, что при перевозке грудничка было использовано детское специальное удерживающее устройство и он в ДТП не пострадал. Так же за медицинской помощью другие участники ДТП не обращались.
ИСТОЧНИК KP.RU