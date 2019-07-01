2019-07-01T13:10:54+03:00
Происшествия

В Гусевском районе произошло ДТП, в одной из машин находился грудной ребенок

Виктор Сергеев
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В Гусевском районе в понедельник, 1 июля, произошло лобовое столкновение двух «Мерседесов». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 8:55 на 104 километре федеральной трассы. 28-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» при обгоне выехал на встречку и врезался в «Мерседес», в котором находился 4-месячный ребенок.

В поли сообщили, что при перевозке грудничка было использовано детское специальное удерживающее устройство и он в ДТП не пострадал. Так же за медицинской помощью другие участники ДТП не обращались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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