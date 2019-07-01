Калининградские автомобилисты раскритиковали установленные дорожниками тротуарные ограждения
В субботу 29 июня в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось видео, автор которого раскритиковал тротуарные ограждения, установленные на обочине трассы у поселка Холмогоровка. По словам автомобилиста, заборы загораживают обзор и провоцируют ДТП.
- Я ничего не вижу! Вот как выезжать? – комментирует ситуацию автор ролика. - Какая тут безопасность дорожного движения? Мне надо выехать на полосу, чтобы увидеть.
Видео вызвало множество споров, и многие комментаторы согласились, что тротуарные ограждения действительно не нужны, так как усложняют жизнь пешеходам и автомобилистам.
- Таких мест много, очень сильно мешают обзору, - пишет один из комментаторов.
- Самый прикол, что при столкновении авто с этим забором куски забора превращаются в поражающие элементы, - добавляет другой.
Также в комментариях появилось несколько призывов взять болгарку и спилить ограждения.
Напомним, ранее против установки тротуарных ограждений неоднократно высказывались урбанисты и пешеходы.
ИСТОЧНИК KP.RU