2019-07-01T13:13:24+03:00
Общество

Калининградские автомобилисты раскритиковали установленные дорожниками тротуарные ограждения

По их мнению, заборы закрывают обзор и провоцируют аварии
Иван МАРКОВ
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Тротуарное ограждение в одном из городов Калининградской областиТротуарное ограждение в одном из городов Калининградской областиФото: Иван МАРКОВ
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В субботу 29 июня в сообществе автомобилистов Калининградской области появилось видео, автор которого раскритиковал тротуарные ограждения, установленные на обочине трассы у поселка Холмогоровка. По словам автомобилиста, заборы загораживают обзор и провоцируют ДТП.

- Я ничего не вижу! Вот как выезжать? – комментирует ситуацию автор ролика. - Какая тут безопасность дорожного движения? Мне надо выехать на полосу, чтобы увидеть.

Видео вызвало множество споров, и многие комментаторы согласились, что тротуарные ограждения действительно не нужны, так как усложняют жизнь пешеходам и автомобилистам.

- Таких мест много, очень сильно мешают обзору, - пишет один из комментаторов.

- Самый прикол, что при столкновении авто с этим забором куски забора превращаются в поражающие элементы, - добавляет другой.

Также в комментариях появилось несколько призывов взять болгарку и спилить ограждения.

Напомним, ранее против установки тротуарных ограждений неоднократно высказывались урбанисты и пешеходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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