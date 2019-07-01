Мэр Янтарного: Безусловный базовый доход могут внедрить по всей Калининградской области

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-01T13:33:43+03:00

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В понедельник 1 июля мэр Янтарного Алексей Заливатский заявил на своей персональной странице в фейсбуке, что программа по внедрению безусловного базового дохода в курортном городе продолжается, причем, довольно успешно. При этом, Заливатский сообщил, что в ней теперь могут принять участие не только жители Янтарного, но и все калининградцы.

- Я уверен, что право на получение (просто так) определенной суммы, достаточной для физического выживания, должно быть закреплено за каждым человеком, - написал Заливатский. - Это справедливо. Так как основной целью Фонда Яллэнд является максимальное внедрение и распространение идеи безусловного базового дохода, было принято решение о запуске Программы на региональном уровне.

Мэр объяснил, что с 1 июля в Программе безусловного базового дохода могут участвовать не только жители Янтарного, но и все взрослое население Калининградской области.

- Что необходимо для участия в Программе безусловного базового дохода Яллэнд? – пишет Заливатский. - 1. Скачать на свой смартфон приложение Yalland. В данный момент приложение доступно в Гугл плэй и в Аппсторе. 2. Зарегистрироваться на сайте yalland.com. И все. Участие в Программе абсолютно бесплатно. Еженедельно, из числа зарегистрированных, будут выбираться новые участники Программы.

ИСТОЧНИК KP.RU