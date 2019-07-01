В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Полиция Калининграда объявила в розыск 14-летнего Дениса Иванова. 21 июня подросток ушел из дома на Ленинском проспекте и до настоящего времени его нахождение не установлено.
Приметы: на вид 14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткостриженный.
Был одет: желтая футболка, серые тканевые шорты, коричневые сандалии, черная кепка.
Если вам что-либо известно о местонахождении Дениса Иванова, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, 302-506 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU