В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-01T14:18:23+03:00

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Полиция Калининграда объявила в розыск 14-летнего Дениса Иванова. 21 июня подросток ушел из дома на Ленинском проспекте и до настоящего времени его нахождение не установлено.

Приметы: на вид 14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткостриженный.

Был одет: желтая футболка, серые тканевые шорты, коричневые сандалии, черная кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Дениса Иванова, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Московскому району по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403, 552-483, 302-506 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU