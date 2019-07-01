В Калининграде суд запретил продавать сигареты в магазине рядом с детсадом
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В Калининграде суд запретил продавать сигареты в магазине рядом с детским садом. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
С жалобой на магазин на улице Маточкина, 14 А в прокуратуру обратился местный житель. Как оказалось, магазин, в котором продавали сигареты, находится на расстоянии менее 100 метров от границ образовательного учреждения.
Московский районный суд запретил индивидуальному предпринимателю осуществлять деятельность по розничной торговле табачной продукцией в магазине «Продукты».
ИСТОЧНИК KP.RU