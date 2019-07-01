Прокуратура потребовала установить уличное освещение в поселках Озерского района
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Прокуратура потребовала через суд обязать администрацию Озерска установить уличное освещение в двух поселках. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В ходе проверки прокуратура узнала, что в поселке Львовское на улице Калининградской нет освещения. Нет света и в поселке Ушаково - от ул. Багратиона до д. 21 по ул. Луговой, где находится средняя школа.
Прокурор требует обязать администрацию Озерского городского округа в течение 120 дней установить в поселках освещение.
ИСТОЧНИК KP.RU