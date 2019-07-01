В Балтийске вандалы вырвали и сожгли 10 информационных щитов на пляже
В Балтийске вандалы вновь наведались на побережье. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».
Неизвестные вырвали, сожгли и разломали 10 информационных и запрещающих знаков, выставленных от Гвардейского бульвара до Мечниково.
- Уважаемые жители и гости! Коварное море только за минувшие выходные унесло три жизни. Эти знаки предупреждают об опасных течениях, о местах, где купание запрещено и предназначены для вашей безопасности, - заявили в администрации.
Ранее злоумышленники перевернули на пляже кабинки биотуалетов и забрали установленный в этом году шлагбаум. Часть кабинок получили повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU