В Балтийске вандалы вырвали и сожгли 10 информационных щитов на пляже

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-01T14:53:34+03:00

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В Балтийске вандалы вновь наведались на побережье. Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Неизвестные вырвали, сожгли и разломали 10 информационных и запрещающих знаков, выставленных от Гвардейского бульвара до Мечниково.

- Уважаемые жители и гости! Коварное море только за минувшие выходные унесло три жизни. Эти знаки предупреждают об опасных течениях, о местах, где купание запрещено и предназначены для вашей безопасности, - заявили в администрации.

Ранее злоумышленники перевернули на пляже кабинки биотуалетов и забрали установленный в этом году шлагбаум. Часть кабинок получили повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU