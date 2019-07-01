В Пионерском 12-14 июля пройдет фестиваль «На пляже»

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-01T14:58:15+03:00

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В Пионерском готовятся к фестивалю «На пляже». 12-13-14 июля пляж в районе порта примет любителей досок и парусов. Об этом в понедельник 1 июля рассказал организатор мероприятия, руководитель объединения «Калининград Стритфуд» Александр Исаев.

На фестивале в Пионерском будет представлен: виндсерфинг, кайтсерфинг, классический серфинг, морской каякинг, катамаран, сапсерфинг. Последний кстати, на сегодняшний день самый популярный досочный вид спорта в России.

Будут представлены также детские яхтенные школы.

В субботу и воскресенье отдыхать на пляже и пробовать себя в различных видах спорта можно будет с 10 утра до 10 вечера

- Мы не претендуем на спортивный формат, на соревнования. Наш формат – отдых и интерактивность, возможность гостям потрогать, изучить все виды спорта, которые могут быть на пляже: от парусов и до волейбола. Можно просто смотреть и фотографироваться. Но главное – можно любой вид спорта попробовать самому и поучить ребенка. Хотим, чтобы все были вовлечены. Конечно, все бесплатно, - говорит Александр Исаев.

Организаторы обещают удобную инфраструктуру, чтобы было комфортно поваляться на пляже, перекусить, послушать музыку.

Из-за того, что пляжные виды спорта зависимы от волны и ветра, четкого расписания праздника пока нет. Ориентироваться будут по погоде и ближе к дате мероприятия.

В дни проведения фестиваля в Пионерский пустят дополнительные электрички, будут организованы дополнительные парковки для автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU