150 заявок за 9 часов: Начался прием заявлений на получение электронных виз в Калининград

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-01T15:07:04+03:00

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В понедельник, 1 июля, начался прием заявлений на получение электронных виз для посещения Калининградской области. Как сообщил «ТАСС» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, за девять часов работы было подано более 150 заявок

- Больше всего - из Литвы, но и из Германии и Норвегии тоже много. Это очень хорошо. Мы ожидали, что какое-то время будет еще «раскачка» - люди будут узнавать у других, как кто съездил по этой визе, как ее получали, изучать опыт других туристов, но получилось, что люди сразу активно начали подавать заявки, - цитирует информагентство слова калининградского министра.

Ермак также сообщил «ТАСС», что на этой и следующей неделях в Литве, Польше и Германии пройдут мероприятия, в рамках которых гражданам будет подробно рассказано об однократных визах в форме электронного документа для посещения самого западного российского региона.

Напомним, бесплатные электронные визы в Калининградскую область с 1 июля могут получить граждане 53 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU