2019-07-01T15:07:04+03:00
Общество

150 заявок за 9 часов: Начался прием заявлений на получение электронных виз в Калининград

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 июля, начался прием заявлений на получение электронных виз для посещения Калининградской области. Как сообщил «ТАСС» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, за девять часов работы было подано более 150 заявок

- Больше всего - из Литвы, но и из Германии и Норвегии тоже много. Это очень хорошо. Мы ожидали, что какое-то время будет еще «раскачка» - люди будут узнавать у других, как кто съездил по этой визе, как ее получали, изучать опыт других туристов, но получилось, что люди сразу активно начали подавать заявки, - цитирует информагентство слова калининградского министра.

Ермак также сообщил «ТАСС», что на этой и следующей неделях в Литве, Польше и Германии пройдут мероприятия, в рамках которых гражданам будет подробно рассказано об однократных визах в форме электронного документа для посещения самого западного российского региона.

Напомним, бесплатные электронные визы в Калининградскую область с 1 июля могут получить граждане 53 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятидорожном начинается демонтаж брусчатки на проезжей части и центральной площади
Власти выделили 111 млн на ремонт 56 школ и детсадов в Калининградской области
В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные комплексы автофиксации нарушений ПДД
В Калининградском зоопарке родился детеныш японского макака
Полиция и ФСБ задержали старателей, незаконно вымывавших янтарь со дна моря
В Калининграде будут судить иностранца за дачу взятки таможеннику
Руководство Куршской косы придумало, как избавиться от пробок на въезде в нацпарк
Калининградец подсмотрел пин-код и снял с карты приятеля 57 тыс рублей
Онкобольной калининградке пришлось заплатить за обследование, предусмотренное ОМС
Калининградцам предлагают бесплатно заниматься баскетболом и футболом
Татьяна Арнтгольц сыграла журналиста со сверхспособностями
В Мамоново дорожники демонтировали уникальную ливневую решетку
В Калининградской области откроется школа социального предпринимательства
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород обожженную кипятком 9-месячную девочку из Калининграда
В Зеленоградске 12 человек ищут пропавшую девочку
В Пионерском 12-14 июля пройдет фестиваль «На пляже»
В Балтийске вандалы вырвали и сожгли 10 информационных щитов на пляже
Прокуратура потребовала установить уличное освещение в поселках Озерского района
В Калининграде суд запретил продавать сигареты в магазине рядом с детсадом
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка