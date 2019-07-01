2019-07-01T15:22:19+03:00
Происшествия

В Зеленоградске 12 человек ищут пропавшую девочку

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Поиски 12-летней девочки, которая пропала в воскресенье 30 июня на пляже в Зеленоградске, продолжаются, но пока не принесли результата. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

- Поиски ребенка возобновились в 5 утра в понедельник 1 июня. Наблюдается сильное волнение моря. Поэтому поиски ведут вдоль береговой черты, - сообщили в ведомстве.

В поисках задействован 12 человек и 6 единиц техники.

Напомним, информация о том, что на городском пляже Зеленоградска в районе лагеря «Локомотив» пропала школьница, поступила в 18:10 в воскресенье. Девочка купалась в море и в течение часа ее не могли найти.

В воскресенье спасатели занимались поисками до 22:15. Было обследовано 10 километров акватории, 15 километров территории пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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