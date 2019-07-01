Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород обожженную кипятком 9-месячную девочку из Калининграда
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В университетскую клинику Приволжского медицинского университета в Нижний Новгород доставили 9-месячного ребенка с ожогами кипятком 40 процентов тела. Об этом сообщается на странице университета в «Вконтакте».
Девочку доставили в Нижний Новгород спецбортом территориальной службы медицины катастроф.
Как сообщает «Комсомолка» в Нижнем Новгороде, малышка находится в тяжелом состоянии в реанимации.
По данным портала «Клопс.Ru», инцидент произошел в среду, 26 июня в Полесском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU