2019-07-01T15:33:05+03:00
Общество

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород обожженную кипятком 9-месячную девочку из Калининграда

Виктор Сергеев
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В университетскую клинику Приволжского медицинского университета в Нижний Новгород доставили 9-месячного ребенка с ожогами кипятком 40 процентов тела. Об этом сообщается на странице университета в «Вконтакте».

Девочку доставили в Нижний Новгород спецбортом территориальной службы медицины катастроф.

Как сообщает «Комсомолка» в Нижнем Новгороде, малышка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным портала «Клопс.Ru», инцидент произошел в среду, 26 июня в Полесском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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