2019-07-01T15:36:57+03:00
Общество

В Калининградской области откроется школа социального предпринимательства

Виктор Сергеев
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В Калининградской области откроется школа социального предпринимательства. Специальную обучающую программу подготовит региональный Центр поддержки предпринимательства.

- Социальный бизнес довольно динамично развивается в Калининградской области. Имена наших социальных предпринимателей, например, Романа Аранина, получили всероссийскую и мировую известность. Наши коллеги – Кирилл Русаков с проектом «Просто хлеб», создавшая «Академию гениев» Юлия Таранова становятся лауреатами и победителями федеральных премий. Уверен, мы научимся большему благодаря опыту и компетенциям фонда «Наше будущее, – заявил руководитель регионального центра поддержки предпринимательства Кирилл Лило.

Организацией «Школы социального предпринимательства» займется созданное недавно в структуре Центра поддержки предпринимательства новое направление – Центр инноваций социальной сферы.

- За четыре месяца участники Школы пройдут путь от идеи до сформированного «под ключ» социального бизнес-проекта. Мы предоставим им возможность проработать собственный проект под руководством действующих предпринимателей, воспользоваться консультационной поддержкой проекта в дальнейшем – на любом этапе его реализации, – рассказал Кирилл Лило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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