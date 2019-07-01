В Мамоново дорожники демонтировали уникальную ливневую решетку
В Мамоново с начала лета идет ремонт Центральной улицы. Строители, как сообщают сотрудники местного краеведческого музея, не только решили заменить износившееся дорожное покрытие, но и лишили город части ценных артефактов.
- В ходе дорожно-ремонтных работ, помимо старых вечных гранитных бордюров, была демонтирована и вывезена уникальная ливневая решетка, производства хайлигенбайлевской фабрики Рудольфа Вермке, - сообщают музейщики. - Такая она была одна.
Сотрудник музея Константин Косенков сообщил «Комсомолке», что за сохранностью конкретно этой ливневки общественники следили несколько лет и разве что «грудью не закрывали и ночные вахты не несли».
Сейчас решетка, как стало известно, перевезена в Калининград. Сотрудники музея все еще надеются ее вернуть.
ИСТОЧНИК KP.RU