2019-07-01T15:45:12+03:00
Общество

В Мамоново дорожники демонтировали уникальную ливневую решетку

Также рабочие заменили довоенные гранитные бордюры на бетонные
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Пропавшая ливневая решеткаПропавшая ливневая решеткаФото: предоставлено Константином Косенковым
Изменить размер текста:

В Мамоново с начала лета идет ремонт Центральной улицы. Строители, как сообщают сотрудники местного краеведческого музея, не только решили заменить износившееся дорожное покрытие, но и лишили город части ценных артефактов.

- В ходе дорожно-ремонтных работ, помимо старых вечных гранитных бордюров, была демонтирована и вывезена уникальная ливневая решетка, производства хайлигенбайлевской фабрики Рудольфа Вермке, - сообщают музейщики. - Такая она была одна.

Сотрудник музея Константин Косенков сообщил «Комсомолке», что за сохранностью конкретно этой ливневки общественники следили несколько лет и разве что «грудью не закрывали и ночные вахты не несли».

Сейчас решетка, как стало известно, перевезена в Калининград. Сотрудники музея все еще надеются ее вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пятидорожном начинается демонтаж брусчатки на проезжей части и центральной площади
Власти выделили 111 млн на ремонт 56 школ и детсадов в Калининградской области
В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные комплексы автофиксации нарушений ПДД
В Калининградском зоопарке родился детеныш японского макака
Полиция и ФСБ задержали старателей, незаконно вымывавших янтарь со дна моря
В Калининграде будут судить иностранца за дачу взятки таможеннику
Руководство Куршской косы придумало, как избавиться от пробок на въезде в нацпарк
Калининградец подсмотрел пин-код и снял с карты приятеля 57 тыс рублей
Онкобольной калининградке пришлось заплатить за обследование, предусмотренное ОМС
Калининградцам предлагают бесплатно заниматься баскетболом и футболом
Татьяна Арнтгольц сыграла журналиста со сверхспособностями
В Калининградской области откроется школа социального предпринимательства
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород обожженную кипятком 9-месячную девочку из Калининграда
В Зеленоградске 12 человек ищут пропавшую девочку
150 заявок за 9 часов: Начался прием заявлений на получение электронных виз в Калининград
В Пионерском 12-14 июля пройдет фестиваль «На пляже»
В Балтийске вандалы вырвали и сожгли 10 информационных щитов на пляже
Прокуратура потребовала установить уличное освещение в поселках Озерского района
В Калининграде суд запретил продавать сигареты в магазине рядом с детсадом
В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка