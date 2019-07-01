В Мамоново дорожники демонтировали уникальную ливневую решетку

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-01T15:45:12+03:00

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В Мамоново с начала лета идет ремонт Центральной улицы. Строители, как сообщают сотрудники местного краеведческого музея, не только решили заменить износившееся дорожное покрытие, но и лишили город части ценных артефактов.

- В ходе дорожно-ремонтных работ, помимо старых вечных гранитных бордюров, была демонтирована и вывезена уникальная ливневая решетка, производства хайлигенбайлевской фабрики Рудольфа Вермке, - сообщают музейщики. - Такая она была одна.

Сотрудник музея Константин Косенков сообщил «Комсомолке», что за сохранностью конкретно этой ливневки общественники следили несколько лет и разве что «грудью не закрывали и ночные вахты не несли».

Сейчас решетка, как стало известно, перевезена в Калининград. Сотрудники музея все еще надеются ее вернуть.

ИСТОЧНИК KP.RU