Татьяна Арнтгольц сыграла журналиста со сверхспособностями

СЕГОДНЯ 16:17 2019-07-01T16:45:04+03:00

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Калининградская актриса Татьяна Арнтгольц снялась в 12-серийном остросюжетном мистическом сериале «25-й час», премьера которого состоится в понедельник вечером на Первом канале. Как сообщается на сайте Первого канала, у героини Татьяны Арнтгольц есть сверхспособность переводить стрелки на час назад и возвращаться в прошлое.

По сюжету Анна Громова – журналист газеты «24 часа», которая всегда в центре запутанных и опасных событий. Она спасет жизнь внуку загадочного часовщика, а в благодарность получает старинные часы. И всякий раз, когда, кажется, изменить уже ничего нельзя, они будут отматывать время на час назад, давая Анне шанс все исправить.

«Она вгрызается в каждую ситуацию, которую ей, как журналисту, подбрасывает жизнь, она ее пытается отчаянно решить до конца, стопроцентно. Она настолько живет всем тем, что происходит у нее в профессии, в редакции, что семья у нее отходит все дальше и дальше, на третий, пятый, десятый план», – рассказывает актриса Татьяна Арнтгольц, исполнительница роли Анны Громовой.

«25-й час» – это адаптация популярной немецкой криминальной драмы с элементами мистики.

Премьеру смотрите сразу после программы «Время». Сегодня первая и вторая серии.

ИСТОЧНИК KP.RU