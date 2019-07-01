Калининградцам предлагают бесплатно заниматься баскетболом и футболом
В Калининграде начал работу бесплатный спортивный проект «Дворовый тренер», занятия в рамках которого будут проходить до октября.
Как сообщает региональное министерство спорта, «Дворовый тренер» это 5 дней в неделю, 6 площадок, 9 дисциплин.
Речь идет об алтимате (вид спорта с летающим диском), воркауте (уличная гимнастика), футболе, баскетболе, BMX, слэклайне (хождение по стропе), спортивном туризме и общефизической подготовке, гимнастике для людей с ограниченными физическими возможностями.
Задействованы будут спортплощадки в парках: Южный, имени Юрия Гагарина, имени Макса Ашмана, на стадионе «Балтика», на Верхнем озере и на острове Канта в пространстве МОСТ под эстакадой.
Скачать расписание и контакты проекта можно тут.
Занятия бесплатные.
ИСТОЧНИК KP.RU