2019-07-01T16:44:08+03:00
Спорт

Калининградцам предлагают бесплатно заниматься баскетболом и футболом

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде начал работу бесплатный спортивный проект «Дворовый тренер», занятия в рамках которого будут проходить до октября.

Как сообщает региональное министерство спорта, «Дворовый тренер» это 5 дней в неделю, 6 площадок, 9 дисциплин.

Речь идет об алтимате (вид спорта с летающим диском), воркауте (уличная гимнастика), футболе, баскетболе, BMX, слэклайне (хождение по стропе), спортивном туризме и общефизической подготовке, гимнастике для людей с ограниченными физическими возможностями.

Задействованы будут спортплощадки в парках: Южный, имени Юрия Гагарина, имени Макса Ашмана, на стадионе «Балтика», на Верхнем озере и на острове Канта в пространстве МОСТ под эстакадой.

Скачать расписание и контакты проекта можно тут.

Занятия бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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