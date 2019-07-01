2019-07-01T16:46:27+03:00
Общество

Онкобольной калининградке пришлось заплатить за обследование, предусмотренное ОМС

Виктор Сергеев
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Жительница Калининграда, которой пришлось платить за предусмотренное ОМС обследование, взыскала компенсацию с больницы. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В 2017 году страдающую онкологией женщину направили на обследование в лечение в рамках ОМС в Петербург. Туда же отправили и все необходимые документы для обследования. Уже в питерской больнице выяснилось, что документы были составлены не правильно, поэтому ей предложили вернуться в Калининград и переоформить направление, либо пройти обследование на платной основе.

- В условиях длящегося болевого синдрома, с учетом состояния здоровья и проживания в другом регионе истица была вынуждена согласиться на обследование в рамках оказания платных медицинских услуг, - отметили в пресс-службе суда.

Вернувшись в Калининград, женщина подала в суд на больницу с требованием компенсировать ее затраты и моральный вред. Суд согласился с ней и взыскал с больницы Петербурга компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, расходы на платные медицинские услуги – 29 400 рублей, штраф – 27 200 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 20 000 рублей, а всего – 101 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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