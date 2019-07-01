Калининградец подсмотрел пин-код и снял с карты приятеля 57 тыс рублей
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В Калинниграде полицейские задержали мужчину, который снял с карты приятеля крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию пришел калининградец и сообщил, что с его карты сняли 57 тысяч рублей. Как оказалось, накануне он выпивал со своим приятелем, который подсмотрел пин-код от карты, когда они вместе покупали алкоголь в магазине.
На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU