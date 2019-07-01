Руководство Куршской косы придумало, как избавиться от пробок на въезде в нацпарк
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В национальном парке Куршская коса готовятся оптимизировать техническую схему организации дорожного движения при въезде.
- Планируем установить пункт оплаты за посещение непосредственно по центру автодороги, чтобы нашим гостям не приходилось выходить из автомобилей, - говорит директор нацпарка Анатолий Калина и отмечает, что нововведение позволит избежать очередей на косу в погожие выходные дни.
Отмечается, что для оборудования «островка безопасности» и пункта оплаты согласно нормам необходимо согласование проекта со службами.
Для этого на КПП проведут совещание с участием ГИБДД и дорожниками.
ИСТОЧНИК KP.RU