Руководство Куршской косы придумало, как избавиться от пробок на въезде в нацпарк

СЕГОДНЯ 17:19 2019-07-01T17:19:58+03:00

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В национальном парке Куршская коса готовятся оптимизировать техническую схему организации дорожного движения при въезде.

- Планируем установить пункт оплаты за посещение непосредственно по центру автодороги, чтобы нашим гостям не приходилось выходить из автомобилей, - говорит директор нацпарка Анатолий Калина и отмечает, что нововведение позволит избежать очередей на косу в погожие выходные дни.

Отмечается, что для оборудования «островка безопасности» и пункта оплаты согласно нормам необходимо согласование проекта со службами.

Для этого на КПП проведут совещание с участием ГИБДД и дорожниками.

ИСТОЧНИК KP.RU