В Калининграде будут судить иностранца за дачу взятки таможеннику
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по даче взятки сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.
По версии следствия, 42-летний иностранец - водитель грузовика очень не хотел проведения досмотра своего автомобиля. Мужчина решил дать взятку замначальника таможенного поста в Чернышевском, после чего был задержан сотрудниками службы противодействия коррупции Калининградской областной таможни.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU