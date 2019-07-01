В Калининграде будут судить иностранца за дачу взятки таможеннику

СЕГОДНЯ 17:25 2019-07-01T17:27:10+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела по даче взятки сотруднику таможни. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления СК на транспорте.

По версии следствия, 42-летний иностранец - водитель грузовика очень не хотел проведения досмотра своего автомобиля. Мужчина решил дать взятку замначальника таможенного поста в Чернышевском, после чего был задержан сотрудниками службы противодействия коррупции Калининградской областной таможни.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU