2019-07-01T17:33:02+03:00
Общество

Полиция и ФСБ задержали старателей, незаконно вымывавших янтарь со дна моря

Виктор Сергеев
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В акватории Балтийского моря задержаны двое мужчин, которые незаконно вымывали со дна янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое мужчин вышли на лодке в море в районе Янтарного и при помощи водолазного оборудования и водометов вымывали со дна янтарь-сырец. Сотрудники полиции и ФСБ при силовой поддержке бойцов ОМОн задержали их на месте совершения правонарушения.

- Оперативники изъяли у задержанных лодку с мотором, переоборудованным в водомет для размывания грунта, пожарные рукава, комплект водолазного оборудования, общей стоимостью около 600 тысяч рублей. Кроме того изъяли более 5 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца на 300 тысяч, - сообщили в полиции.

На 28-ми и 35-летнего задержанных составили административные протоколы, им грозят штрафы до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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