В Калининградском зоопарке родился детеныш японского макака

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-01T17:42:07+03:00

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В семье японских макак, живущих в калининградском зоопарке – прибавление. На свет появился детеныш. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе зоопарка.

- Пол пока неизвестен. Мама бдит и близко никого не подпускает, - говорят в зоопарке. – Малыш находится в общем вольере и все посетители зоопарка могут его увидеть.

Накануне в Калининградском зоопарке родились два винторогих козленка. Их назвали Чук и Гек.

ИСТОЧНИК KP.RU