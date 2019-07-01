В Калининградском зоопарке родился детеныш японского макака
.Фото: Калининградский зоопарк
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В семье японских макак, живущих в калининградском зоопарке – прибавление. На свет появился детеныш. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе зоопарка.
- Пол пока неизвестен. Мама бдит и близко никого не подпускает, - говорят в зоопарке. – Малыш находится в общем вольере и все посетители зоопарка могут его увидеть.
Накануне в Калининградском зоопарке родились два винторогих козленка. Их назвали Чук и Гек.
ИСТОЧНИК KP.RU