В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные комплексы автофиксации нарушений ПДД
В Калининградской области на девяти автодорогах с 2 по 8 июля будут работать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушителей скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Где установят комплексы:
1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой».
2. На 14 километре автодороги «Холмогоровка - Коврово» (в районе дома 56 по улице Балтийская поселка Коврово).
3. На 9 километре автодороги «Полесск – Большаково».
4. На 131 километре автодороги «Калининград – Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой».
5. На 12 километре автодороги «Переславское - Круглово».
6. На 2 километре автодороги «Калининград - Балтийск».
7. На 26 километре автодороги «Калининград - Долгоруково».
8. На 79 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской границей».
9. На 22 километре автодороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».
ИСТОЧНИК KP.RU