В ГИБДД сообщили, на каких дорогах установят передвижные комплексы автофиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 17:53 2019-07-01T17:53:41+03:00

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В Калининградской области на девяти автодорогах с 2 по 8 июля будут работать передвижные комплексы автоматической фиксации нарушителей скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Где установят комплексы:

1. На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой».

2. На 14 километре автодороги «Холмогоровка - Коврово» (в районе дома 56 по улице Балтийская поселка Коврово).

3. На 9 километре автодороги «Полесск – Большаково».

4. На 131 километре автодороги «Калининград – Черняховск - Нестеров до границы с Литовской Республикой».

5. На 12 километре автодороги «Переславское - Круглово».

6. На 2 километре автодороги «Калининград - Балтийск».

7. На 26 километре автодороги «Калининград - Долгоруково».

8. На 79 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской границей».

9. На 22 километре автодороги «Зеленоградск – Приморск через Светлогорск».

ИСТОЧНИК KP.RU