Власти выделили 111 млн на ремонт 56 школ и детсадов в Калининградской области
В этом году региональное правительство распределило среди 13-ти муниципалитетов 111 млн рубле на ремонт школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Средства пойдут на ремонт 56 школ, детсадов и центров дополнительного образования.
- Основные виды работ – капитальные ремонты фасадов, кровли, учебных кабинетов, оборудование помещений системами контроля, благоустройство территорий, установка ограждения, - сообщили в правительстве области.
Первыми работы завершили образовательные организации поселка Знаменск Гвардейского городского округа. Более чем 2,5 млн рублей были выделены на устройство гидроизоляции фундамента, капитальный ремонт пристенного дренажа детского сада и капитальный ремонт кровли спортивного зала школы.
ИСТОЧНИК KP.RU