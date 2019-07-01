В Пятидорожном начинается демонтаж брусчатки на проезжей части и центральной площади
В поселке Пятидорожное Багратионовского района начался демонтаж булыжной мостовой на центральной площади и проезжей части поселка. Об этом «Комсомолке» сообщил один из калининградцев, пообщавшийся с местными жителями.
- Сейчас тут демонтировали тротуарное покрытие и строители готовятся к тому, чтобы снять брусчатку на площади и дороге в сторону Мамоново, - сообщил очевидец.
Также, по его словам, жители начали сбор подписей против снятия мостовой. Сейчас они насобирали около 70 подписей.
В пресс-службе министерства развития инфраструктуры «Комсомолке» сообщили, что булыжную мостовую действительно планируют снести.
Напомним, в начале года пресс-служба правительства области сообщала о планах на ремонт областных трасс по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О том, что в рамках этого проекта планировалось демонтировать брусчатку в Пятидорожном, тогда заявляла министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.
ИСТОЧНИК KP.RU