2019-07-01T20:10:39+03:00
Общество

В Пятидорожном начинается демонтаж брусчатки на проезжей части и центральной площади

Около 70 жителей высказались против замены дорожного покрытия
Иван МАРКОВ
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Брусчатая мостовая в центре ПятидорожногоБрусчатая мостовая в центре ПятидорожногоФото: предоставлено очевидцем
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В поселке Пятидорожное Багратионовского района начался демонтаж булыжной мостовой на центральной площади и проезжей части поселка. Об этом «Комсомолке» сообщил один из калининградцев, пообщавшийся с местными жителями.

- Сейчас тут демонтировали тротуарное покрытие и строители готовятся к тому, чтобы снять брусчатку на площади и дороге в сторону Мамоново, - сообщил очевидец.

Также, по его словам, жители начали сбор подписей против снятия мостовой. Сейчас они насобирали около 70 подписей.

В пресс-службе министерства развития инфраструктуры «Комсомолке» сообщили, что булыжную мостовую действительно планируют снести.

Напомним, в начале года пресс-служба правительства области сообщала о планах на ремонт областных трасс по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О том, что в рамках этого проекта планировалось демонтировать брусчатку в Пятидорожном, тогда заявляла министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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