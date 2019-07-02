Под Гвардейском спасатели с собаками искали ребенка

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-02T09:29:16+03:00

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На берегу карьера «Лесной» около поселка Ровное Гвардейского района отдыхающие обнаружили детскую одежду. Ребенка рядом не оказалось. Сообщение об этом в 16:45 передали спасателям.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, для поиска ребенка привлекли 11 человек, 2 собаки с кинологами и 5 единиц техники.

Дно карьера обследовали водолазы, обследована береговая черта карьера и 2000 квадратных метров акватории водоема. В 21:20 поиск был приостановлен, он результатов не дал.

ИСТОЧНИК KP.RU