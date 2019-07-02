Во вторник изменится расписание движения вечерних поездов Светлогорск – Калининград
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Расписание движения вечерних поездов Светлогорск – Калининград изменится во вторник 2 июля. Как сообщает пресс-служба КЖД, связано это с проведением ремонтных работ на станции Дружное.
Электричка будет отправляться из Светлогорска в 18:29, на 15 минут раньше обычного времени, и прибывать на Южный вокзал в 19:41.
Кроме того, 2 июля отменяется вечерний поезд Светлогорск – Калининград (отправление из Светлогорска в 20:30).
В остальные дни поезда на Светлогорском направлении будут курсировать согласно действующему расписанию.
ИСТОЧНИК KP.RU