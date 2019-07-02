Зеленоградск принял пляжный турнир Восточно-Европейской зональной ассоциации волейбола
Масштабные соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских пар впервые организовали на новом песчаном стадионе у комплекса зеленоградской спортшколы «Янтарь».
Как сообщает министерство спорта региона, на трех площадках за 4 дня сыграли 32 команды из Литвы, Латвии, Белоруссии и России.
В матче за бронзовые медали Ксения Дабижа и Дарья Рудых обыграли спортсменок из Литвы. В «российском» финале вторые по рейтингу Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одолели «третьих» Анастасию Фролову и Александру Ганенко.
У мужчин бронзу разыграли россияне. Золото увезли домой белорусы, обыграв Латвию.
Для калининградских волейболистов провели мастер-класс.
В минспорта отметили, что в июле и августе Калининград примет два престижных турнира по классическому волейболу среди национальных женских команд. На главной арене Дворца спорта «Янтарный» сборная России выступит в Кубке Губернатора с 24 по 26 июля, а спустя неделю проведет отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
ИСТОЧНИК KP.RU