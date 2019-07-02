2019-07-02T09:46:33+03:00
Спорт

Зеленоградск принял пляжный турнир Восточно-Европейской зональной ассоциации волейбола

Александр КАТЕРУША
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Масштабные соревнования по пляжному волейболу среди мужских и женских пар впервые организовали на новом песчаном стадионе у комплекса зеленоградской спортшколы «Янтарь».

Как сообщает министерство спорта региона, на трех площадках за 4 дня сыграли 32 команды из Литвы, Латвии, Белоруссии и России.

В матче за бронзовые медали Ксения Дабижа и Дарья Рудых обыграли спортсменок из Литвы. В «российском» финале вторые по рейтингу Александра Моисеева и Екатерина Сырцева одолели «третьих» Анастасию Фролову и Александру Ганенко.

У мужчин бронзу разыграли россияне. Золото увезли домой белорусы, обыграв Латвию.

Для калининградских волейболистов провели мастер-класс.

В минспорта отметили, что в июле и августе Калининград примет два престижных турнира по классическому волейболу среди национальных женских команд. На главной арене Дворца спорта «Янтарный» сборная России выступит в Кубке Губернатора с 24 по 26 июля, а спустя неделю проведет отбор на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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