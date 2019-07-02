Калининградскую «Балтику» покинул вратарь

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-02T09:59:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вратарь калининградской «Балтики» Владимир Сугробов перешел в футбольный клуб «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

Голкипер на прощание поблагодарил «Балтику» в лице игроков, руководителей и тренеров.

- Футбол непредсказуем, и на сегодня эта история для меня заканчивается. Всегда буду с теплом вспоминать эти полгода, - сказал Владимир Сугробов.

Вратарь отметил, что нынешний сезон во многом будет зависеть от болельщиков.

- Нынешняя команда нуждается в вас, чтобы еще с большим рвением и страстью добиваться результата. Клуб как никогда старается для вас и делает все, чтобы вы приходили - поэтому приходите и рвите за своих! Вперед Балтийцы! – обратился к болельщикам игрок.

ИСТОЧНИК KP.RU