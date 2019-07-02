2019-07-02T09:59:36+03:00
Спорт

Калининградскую «Балтику» покинул вратарь

Владимир Сугробов перешел в клуб «Тамбов»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
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Вратарь калининградской «Балтики» Владимир Сугробов перешел в футбольный клуб «Тамбов». Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

Голкипер на прощание поблагодарил «Балтику» в лице игроков, руководителей и тренеров.

- Футбол непредсказуем, и на сегодня эта история для меня заканчивается. Всегда буду с теплом вспоминать эти полгода, - сказал Владимир Сугробов.

Вратарь отметил, что нынешний сезон во многом будет зависеть от болельщиков.

- Нынешняя команда нуждается в вас, чтобы еще с большим рвением и страстью добиваться результата. Клуб как никогда старается для вас и делает все, чтобы вы приходили - поэтому приходите и рвите за своих! Вперед Балтийцы! – обратился к болельщикам игрок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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