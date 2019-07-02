В Калининграде во вторник днем ожидается усиление ветра до 20 м/с
.Фото: Александр КАТЕРУША
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По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 2 июля ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии города.
Напомним, при усилении ветра необходимо плотно закрыть окна и двери. А при вынужденном пребывании под открытым небом стоит находиться в отдалении от зданий, избегать рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями.
отметим, уже в пятницу ветер достигнет 23 метров в секунду в порывах, что грозит нам штормовым предупреждением. Также именно в пятницу в Калининграде ожидается прохождение мощных ливней.
ИСТОЧНИК KP.RU