В Зеленоградске третий день ищут 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-02T10:20:51+03:00

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В Зеленоградске третий день продолжаются поиски пропавшей 12-летней девочки. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС, в поиске участвует 12 человек, 6 единиц техники.

Накануне, 1 июля, девочку искали до 21:00. Была обследована береговая черта Балтийского моря от поселка Куликово до границы с Литовской республикой. Поиск результатов не дал.

Напомним, информация о том, что на городском пляже Зеленоградска в районе лагеря «Локомотив» (в 50 метрах от черты официального городского пляжа) пропала школьница, поступила в 18:10 в воскресенье. Девочка купалась в море, родители потеряли ее из поля зрения и в течение часа не могли найти.

В воскресенье спасатели занимались поисками до 22:15. Было обследовано 10 километров акватории, 15 километров территории пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU