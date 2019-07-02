В Багратионовске из магазина изъяли контрафактную одежду и обувь на 1 млн рублей
В Багратионовске полицейские изъяли партию контрафактной одежды и обуви известных мировых брендов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В магазине обнаружили спортивные костюмы и обувь, выпущенные с логотипами известных производителей. Продавец не смог предоставить сопроводительных документов, которые бы подтверждали подлинность вещей.
Исследование показало, что товар является контрафактной продукцией, которая не ввозилась на территорию РФ. Компаниям-правообладателям торговых марок причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.
В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, связано с лишением свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU