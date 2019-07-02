2019-07-02T10:23:14+03:00
Общество

В Багратионовске из магазина изъяли контрафактную одежду и обувь на 1 млн рублей

Виктор Сергеев
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В Багратионовске полицейские изъяли партию контрафактной одежды и обуви известных мировых брендов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В магазине обнаружили спортивные костюмы и обувь, выпущенные с логотипами известных производителей. Продавец не смог предоставить сопроводительных документов, которые бы подтверждали подлинность вещей.

Исследование показало, что товар является контрафактной продукцией, которая не ввозилась на территорию РФ. Компаниям-правообладателям торговых марок причинен ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

В отношении предпринимателя возбуждены уголовные дела статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, связано с лишением свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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