2019-07-02T10:28:00+03:00
Общество

В июне калининградские приставы выдворили за пределы региона 19 нелегальных мигрантов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В июне калининградские приставы выдворили за пределы региона 19 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Все нарушители имели временное разрешение на работу, но по истечению его срока к себе на родину они не вернулись.

Суды не установили уважительных причин, препятствующих гастарбайтерам своевременно выехать из РФ и признали их виновными в нарушении миграционного законодательства.

Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт.

Всего с начала 2019 года приставы выдворили за пределы Калининградской области 156 иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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