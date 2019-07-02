В июне калининградские приставы выдворили за пределы региона 19 нелегальных мигрантов
.Фото: Александр Подгорчук
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В июне калининградские приставы выдворили за пределы региона 19 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.
Все нарушители имели временное разрешение на работу, но по истечению его срока к себе на родину они не вернулись.
Суды не установили уважительных причин, препятствующих гастарбайтерам своевременно выехать из РФ и признали их виновными в нарушении миграционного законодательства.
Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт.
Всего с начала 2019 года приставы выдворили за пределы Калининградской области 156 иностранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU