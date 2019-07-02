2019-07-02T10:32:23+03:00
Общество

Новый корпус детсада №57 на ул. Карамзина введут раньше срока

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Дополнительный корпус детсада №57 на ул. Карамзина в Калининграде введут раньше срока. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития и строительства Артур Крупин.

Сейчас детсад готов на 70 процентов. Здание, рассчитанное на 225 мест, включит в себя 10 возрастных групп. На первом этаже разместят ясельные группы, на втором этаже будут группы постарше, от 3 до 7 лет.

- Готовность здания оценивается примерно на 70% , поэтому завершить работы планируется в сентябре. Сейчас здание и территорию облагораживают декоративными элементами. Через пару недель мы приступим к озеленению. После подключения объекта к инженерным коммуникациям учреждение будет передано комитету по образованию и откроется в октябре этого года, – сообщил Артур Крупин.

В мэрии добавили, что аналогичный проект детского сада, который предстоит реализовать на Борисовском бульваре, уже прошел государственную экспертизу, и через год в Калининграде появится еще одно новое современное дошкольное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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