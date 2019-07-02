В Краснознаменске вор разобрал стену жилого дома

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-02T10:35:58+03:00

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В Калининграде задержали вора, который разобрал кирпичную стену и проник в жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

47-летний мужчина похитил из жилища газовый баллон, унес его к себе домой и стал им пользоваться для приготовления пищи.

- При этом злоумышленник испачкался в саже и не заметил, как оставил за собой едва различимые следы. Сотрудники полиции прошли по следу и изъяли похищенное, - сообщили в пресс-службе полиции.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

ИСТОЧНИК KP.RU