За неделю на границе задержали свыше 194 кг польской и литовской «санкционки»

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-02T10:46:39+03:00

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На прошлой неделе сотрудники Россельхознадзора пресекли несколько попыток незаконного ввоза в Калининградскую область продукции животного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На границе с Польшей и Литвой у 10 жителей региона обнаружили и изъяли свыше 194 килограммов молочной и мясной продукции. На четырех путешественников составили административные протоколы.

- Причиной изъятия и возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU