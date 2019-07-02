В Советске в ДТП пострадали три человека

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-02T11:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске в понедельник, 1 июня, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Калининградское шоссе. Водитель «Ауди» при выезде с придомовой территории в районе дома №24 врезался в «Мазду».

В результате столкновения водитель, а также двое пассажиров «Мазды», в том числе, 6-летняя девочка, получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU