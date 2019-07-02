В Советске в ДТП пострадали три человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Советске в понедельник, 1 июня, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Калининградское шоссе. Водитель «Ауди» при выезде с придомовой территории в районе дома №24 врезался в «Мазду».
В результате столкновения водитель, а также двое пассажиров «Мазды», в том числе, 6-летняя девочка, получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU