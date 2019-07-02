Алиханов пригласил детей из Иркутской области на отдых в Калининград
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Губернатор Антон Алиханов пригласил детей из Иркутской области на отдых в калининградские загородные лагеря. Об этом глава региона сообщил в ходе оперативного совещания во вторник, 2 июня.
По словам Алиханова, пока дети будут отдыхать в регионе, их родители смогут решить вопросы с жильем, которое пострадало в ходе повышения уровня воды.
Напомним, в Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары.
Из-за проливных дождей реки вышли из берегов, в регионе введен режим ЧС. В регионе проводится эвакуация жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU