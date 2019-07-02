2019-07-02T12:04:58+03:00
Общество

Власти Балтийска займутся обследованием заброшенного кинотеатра «Шторм»

По словам Сергея Мельникова, специалисты изучат физический износ здания
Иван МАРКОВ
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Кинотеатр "Шторм"Кинотеатр "Шторм"Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В понедельник 1 июля глава администрации Балтийска Сергей Мельников провел рабочее совещание на территории бывшего кинотеатра «Шторм». По словам чиновников, сегодня здание законсервировано и находится в запустении.

- Сергей Мельников поручил в ближайшее время специалистам провести комплексное обследование объекта, изучить его физический износ, несущую способность конструктивных элементов, наличие и состояние необходимых инженерных коммуникаций, - сообщает пресс-служба администрации. - По инициативе ветеранов вооруженных сил из Балтийска министерство по культуре и туризму Калининградской области организует работу по установлению историко-культурной ценности объекта.

Сам Сергей Мельников заявил, что здание предложат забрать из муниципальной собственности областному правительству.

- А жители пусть решают, что они хотят видеть в бывшем «Шторме» в дальнейшем, - отметил Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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