2019-07-02T12:08:09+03:00
Общество

Проекты из Калининграда получили грантовую поддержку молодежных форумов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Два проекта из Калининграда получили грантовую поддержку молодежных форумов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, педагог по физической культуре и спорту, старший воспитатель Центра отдыха детей и молодежи «Жемчужина» Аделина Штерц получила грант в размере 350 тысяч рублей для реализации проекта «Шаг к здоровью».

- Цель моего проекта – создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей с избыточной массой тела посредством проведения спортивно-оздоровительных тренировок и досуговых мероприятий в рамках семидневного выездного лагеря, – отметила Аделина Штерц

Кроме того, председатель экологического студенческого направления БФУ им. И. Канта Екатерина Бакеева выиграла грант в размере 208 тысяч рублей на международном молодежном форуме «Байкал».

- Это межмуниципальная площадка для жителей Калининграда, Советска, Черняховска, Гусева и Нестерова, где все желающие смогут принять участие в экологических мероприятиях, реализовать свои идеи, почувствовать себя частью регионального эко-движения, – подчеркнула Екатерина Бакеева. Также она добавила, что планируется набрать команды добровольцев, обучить их и составить совместный план работы на год, который затем будет реализован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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