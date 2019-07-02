Подробности трагедии на Балткосе: Погиб мужчина, спасавший тонувших людей
Один из мужчин, погибших в субботу 29 июня на Балтийской косе, оказался тем, кто пытался спасти тонущих. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России.
- Очевидец происшествия, 36-летний мужчина, который пытался спасти уносимых в море людей, погиб сам. Его тело было обнаружено на берегу, - рассказали в МЧС.
Напомним, на необорудованном и официально неразрешенном для купания месте в субботу отдыхала компания. К сожалению, для троих их них отдых закончился трагически. Один из них утонул, двое считались пропавшими. Их тела обнаружили 30 июня.
Отметим, море в районе Балтийска давно известно опасными разрывными течениями, которые возникают в ветреную погоду.
ИСТОЧНИК KP.RU