Подробности трагедии на Балткосе: Погиб мужчина, спасавший тонувших людей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-02T12:14:42+03:00

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Один из мужчин, погибших в субботу 29 июня на Балтийской косе, оказался тем, кто пытался спасти тонущих. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

- Очевидец происшествия, 36-летний мужчина, который пытался спасти уносимых в море людей, погиб сам. Его тело было обнаружено на берегу, - рассказали в МЧС.

Напомним, на необорудованном и официально неразрешенном для купания месте в субботу отдыхала компания. К сожалению, для троих их них отдых закончился трагически. Один из них утонул, двое считались пропавшими. Их тела обнаружили 30 июня.

Отметим, море в районе Балтийска давно известно опасными разрывными течениями, которые возникают в ветреную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU