В Гурьевске из частного дома украли оружие и золото на 400 тысяч рублей
В Гурьевском районе полицейские раскрыли крупную кражу из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Добычей злоумышленника стали два охотничьих ружья, золотые украшения и денежные средства. Причинённый потерпевшей ущерб составил 400 тысяч рублей.
Полицейские установили, что вор проник в дом, отжав стеклопакет. С места преступления были изъяты следы обуви и следы пальцев рук
Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Калининграда.
- В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению: деньги потратил, а драгоценности продал. Полицейским удалось изъять оружие, - сообщили в пресс-службе УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU