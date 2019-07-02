В Гурьевске из частного дома украли оружие и золото на 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-02T12:17:24+03:00

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В Гурьевском районе полицейские раскрыли крупную кражу из частного дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Добычей злоумышленника стали два охотничьих ружья, золотые украшения и денежные средства. Причинённый потерпевшей ущерб составил 400 тысяч рублей.

Полицейские установили, что вор проник в дом, отжав стеклопакет. С места преступления были изъяты следы обуви и следы пальцев рук

Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний житель Калининграда.

- В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению: деньги потратил, а драгоценности продал. Полицейским удалось изъять оружие, - сообщили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU