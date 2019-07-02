В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет воды и электричества

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-02T12:23:05+03:00

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В Калининграде во вторник, 2 июля, отключено электричество в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-т Мира 176а-192,183-191а, ул. Тихоненко 38-74а, 33-83г, ул. Серж. Мишина 47-79,50-68, пер. Рябиновый 1-9,2-14, пер. Розовый 1-7,4-12, ул. Менделеева 55а-57б, ул. Жуковского 19.

До 18 часов электричество отключено на ул. Комсомольская 72-82а,75-79а, ул. С. Тюленина 17-19, ул. Фрунзе 6-6а, 11.

На улицах Ген.-лейт. Озерова 22-30, ул. Горького 1-17, 2а-22, ул. Юношская 2-16, пер. Партизанский 1-5, подачу электричества планируют возобновить в 20 часов.

Подача холодной воды отключена до 15 часов в домах на ул. Нансена 17-33,32-42, пер. Нансена 1, ул. Чаадаева 4 (МАОУ СОШ №4).

Подача горячей воды отключена до 12 часов на ул. А. Невского 105б.

ИСТОЧНИК KP.RU