2019-07-02T12:23:05+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет воды и электричества

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде во вторник, 2 июля, отключено электричество в домах на 14-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-т Мира 176а-192,183-191а, ул. Тихоненко 38-74а, 33-83г, ул. Серж. Мишина 47-79,50-68, пер. Рябиновый 1-9,2-14, пер. Розовый 1-7,4-12, ул. Менделеева 55а-57б, ул. Жуковского 19.

До 18 часов электричество отключено на ул. Комсомольская 72-82а,75-79а, ул. С. Тюленина 17-19, ул. Фрунзе 6-6а, 11.

На улицах Ген.-лейт. Озерова 22-30, ул. Горького 1-17, 2а-22, ул. Юношская 2-16, пер. Партизанский 1-5, подачу электричества планируют возобновить в 20 часов.

Подача холодной воды отключена до 15 часов в домах на ул. Нансена 17-33,32-42, пер. Нансена 1, ул. Чаадаева 4 (МАОУ СОШ №4).

Подача горячей воды отключена до 12 часов на ул. А. Невского 105б.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр: В Калининградской области повысилась ранняя выявляемость сахарного диабета
Калининградец украл из квартиры сестры 190 тысяч рублей
Власти выделили средства на подготовку почти 500 специалистов в области информационной безопасности
ФАС: Калининградский «Водоканал» в пять раз завысил плату за сверхлимитное водопотребление
На фестивале «Балтийские дебюты-2019» покажут новые российские мультфильмы
За два года свыше 160 тысяч жителей Калининградской области смогут подключиться к природному газу
Мэрия: Оплатить проезд банковской картой можно в автобусе №26
Калининградская «Балтика» арендовала нападающего «молодежки» ЦСКА
Калининградец сообщил в полицию об избиении, чтобы не идти на работу
В Правдинске водитель «Хендая» сбил женщину, которая вышла на дорогу
Мусор, костры и «лексусы»: Алиханов назвал вакханалией ситуацию на калининградских пляжах
В Калининграде набирают волонтеров для поиска 12-летней девочки
Калининградец насиловал 9-летнюю падчерицу и снимал все на видео
Зеленоградск вошел в топ-5 самых популярных курортов России в высокий сезон лета-2019
В Калининградской области в ДТП пострадали водители мотоцикла и мотовездехода
Алиханов: Учителя отвезли школьников купаться в запрещенном месте под Зеленоградском
Баскетболист из Калининграда выступит в состав сборной России на Универсиаде в Италии