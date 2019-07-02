2019-07-02T12:28:00+03:00
Спорт

Баскетболист из Калининграда выступит в состав сборной России на Универсиаде в Италии

Соревнования пройдут с 3 по 14 июля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Юбилейные, 30 по счету, всемирные летние соревнования среди студентов пройдут в Италии с 3 по 14 июля. Ожидается участие 10 тысяч спортсменов из 150 стран. В число атлетов сборной России призван и калининградец Даниил Плужников (он – самый ценный игрок выставочного матча национальной Ассоциации студенческого баскетбола).

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он претендует на позицию защитника и вошел в состав из 11 лучших игроков страны.

Ранее Даниил выиграл со студенческой сборной России международный турнир в Сеуле, а в этом году стал с ними вторым на международных соревнованиях в Москве.

В минспорта отметили, что на предыдущей летней Универсиаде в активе представителей калининградского студенческого спорта было две золотые и одна бронзовая медаль — благодаря успехам Анны Егоровой и Александра Садовникова в плавании и Анжелы Гаспарян в дзюдо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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