Алиханов: Учителя отвезли школьников купаться в запрещенном месте под Зеленоградском
Все утонувшие в этом году купались в запрещенных местах, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве во вторник, 2 июля.
По его словам, были зафиксированы и совсем вопиющие случаи. Так, в район Куршской косы, где запрещено купание, учителя организованно привезли учащихся одной из школ.
- Некоторых детей накрывало с головой волнами, - возмутился губернатор. – Если что случится с ребенком, что я должен делать с этими учителями? Увольнение директора школы я переживу, гибель ребенка не переживут его родители.
Глава региона призвал глав муниципалитетов принять меры к недопущению купания отдыхающих в запрещенных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU