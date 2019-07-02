2019-07-02T12:49:30+03:00
Общество

Алиханов: Учителя отвезли школьников купаться в запрещенном месте под Зеленоградском

Виктор Сергеев
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Все утонувшие в этом году купались в запрещенных местах, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве во вторник, 2 июля.

По его словам, были зафиксированы и совсем вопиющие случаи. Так, в район Куршской косы, где запрещено купание, учителя организованно привезли учащихся одной из школ.

- Некоторых детей накрывало с головой волнами, - возмутился губернатор. – Если что случится с ребенком, что я должен делать с этими учителями? Увольнение директора школы я переживу, гибель ребенка не переживут его родители.

Глава региона призвал глав муниципалитетов принять меры к недопущению купания отдыхающих в запрещенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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