В Калининградской области в ДТП пострадали водители мотоцикла и мотовездехода
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник в регионе произошло два ДТП с участием мототехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В Калининграде водитель «Мерседеса» при выезде на улицу 9 Апреля не уступил дорогу и врезался в мотоцикл. В результате ДТП 38-летний мотоциклист получил телесные повреждения.
В Гвардейске водитель «Хендая» неверно выбрал дистанцию и столкнулся с мотовездеходом. В результате аварии 60-летний водитель мотовездехода получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU