В Калининградской области в ДТП пострадали водители мотоцикла и мотовездехода

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-02T12:38:11+03:00

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В понедельник в регионе произошло два ДТП с участием мототехники. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В Калининграде водитель «Мерседеса» при выезде на улицу 9 Апреля не уступил дорогу и врезался в мотоцикл. В результате ДТП 38-летний мотоциклист получил телесные повреждения.

В Гвардейске водитель «Хендая» неверно выбрал дистанцию и столкнулся с мотовездеходом. В результате аварии 60-летний водитель мотовездехода получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU