Зеленоградск вошел в топ-5 самых популярных курортов России в высокий сезон лета-2019

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-02T12:43:44+03:00

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Сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, какие курорты, за исключением Черноморского побережья, наиболее популярны для отдыха в России в июле и августе этого года. Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июля по 31 августа 2019 года.

Курорты минеральных вод Кисловодск и Пятигорск в Ставрополье, лечебные соляные курорты Соль-Илецк в Оренбургской области и Яровое в Алтайском крае, а также балтийский курорт Зеленоградск в Калининградской области лидируют для отдыха не на юге России в высокий сезон у туристов, бронирующих жилье самостоятельно.

По данным Tvil.ru, туристы отдыхают на этих курортах в высокий летний сезон от 6 до 8 дней и тратят на аренду курортного жилья от 1,6 до 3,1 тысяч рублей в сутки на семью. Самый длительный летний отдых в высокий сезон бронируют на берегу Балтийского моря - свыше недели.

ИСТОЧНИК KP.RU