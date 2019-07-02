2019-07-02T13:12:53+03:00
Общество

Калининградец насиловал 9-летнюю падчерицу и снимал все на видео

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 29-летнего калининградца. Мужчину обвиняют в половых преступлениях в отношении малолетней

По версии следствия, с декабря 2018 по февраль 2019 гг. мужчина шесть раз надругался над 9-летней падчерицей. Боясь, что ее будут ругать, девочка ничего не рассказывала матери о происходящем.

В феврале мама ребенка случайно обнаружила в телефоне сожителя видеозапись одного из эпизодов и обратилась в полицию.

Уголовное дело с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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