В Калининграде набирают волонтеров для поиска 12-летней девочки

СЕГОДНЯ 13:14 2019-07-02T13:14:02+03:00

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В Зеленоградске продолжаются поиски пропавшей 12-летней девочки: задействованы 12 человек, 6 единиц техники.

К поисковой операции подключаются волонтеры. Об этом «Комсомолке» рассказала Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро».

- Набираем волонтеров. Желательно сформировать 4 группы по 3-4 человека. Будем работать до вечера, нужно осмотреть берег моря. Мы на связи с МЧС и полицией, - сказала Анжелика Васильева. - Вчера сотрудники МЧС и полиции прошли от Зеленоградска до КПП Курской косы. Сейчас там же проходят поиски, сказали, что надо идти в сторону Литвы. Если идти искать в противоположную сторону, то это либо Светлогорск и Куликово, либо Переславское, Янтарный, Балтийск, Балтийская коса.

Всех, кто готов участвовать в поиске, просят звонить по номеру 8-901-963-50-03.

Накануне, 1 июля, девочку искали до 21:00. Поиск результатов не дал.

Напомним, информация о том, что на городском пляже Зеленоградска в районе лагеря «Локомотив» (в 50 метрах от черты официального городского пляжа) пропала школьница, поступила в 18:10 в воскресенье. Девочка купалась в море, родители потеряли ее из поля зрения и в течение часа не могли найти.

ИСТОЧНИК KP.RU