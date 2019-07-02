2019-07-02T13:14:02+03:00
Происшествия

В Калининграде набирают волонтеров для поиска 12-летней девочки

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Зеленоградске продолжаются поиски пропавшей 12-летней девочки: задействованы 12 человек, 6 единиц техники.

К поисковой операции подключаются волонтеры. Об этом «Комсомолке» рассказала Анжелика Васильева, президент региональной ассоциации по поиску пропавших людей «Твори добро».

- Набираем волонтеров. Желательно сформировать 4 группы по 3-4 человека. Будем работать до вечера, нужно осмотреть берег моря. Мы на связи с МЧС и полицией, - сказала Анжелика Васильева. - Вчера сотрудники МЧС и полиции прошли от Зеленоградска до КПП Курской косы. Сейчас там же проходят поиски, сказали, что надо идти в сторону Литвы. Если идти искать в противоположную сторону, то это либо Светлогорск и Куликово, либо Переславское, Янтарный, Балтийск, Балтийская коса.

Всех, кто готов участвовать в поиске, просят звонить по номеру 8-901-963-50-03.

Накануне, 1 июля, девочку искали до 21:00. Поиск результатов не дал.

Напомним, информация о том, что на городском пляже Зеленоградска в районе лагеря «Локомотив» (в 50 метрах от черты официального городского пляжа) пропала школьница, поступила в 18:10 в воскресенье. Девочка купалась в море, родители потеряли ее из поля зрения и в течение часа не могли найти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр: В Калининградской области повысилась ранняя выявляемость сахарного диабета
Калининградец украл из квартиры сестры 190 тысяч рублей
Власти выделили средства на подготовку почти 500 специалистов в области информационной безопасности
ФАС: Калининградский «Водоканал» в пять раз завысил плату за сверхлимитное водопотребление
На фестивале «Балтийские дебюты-2019» покажут новые российские мультфильмы
За два года свыше 160 тысяч жителей Калининградской области смогут подключиться к природному газу
Мэрия: Оплатить проезд банковской картой можно в автобусе №26
Калининградская «Балтика» арендовала нападающего «молодежки» ЦСКА
Калининградец сообщил в полицию об избиении, чтобы не идти на работу
В Правдинске водитель «Хендая» сбил женщину, которая вышла на дорогу
Мусор, костры и «лексусы»: Алиханов назвал вакханалией ситуацию на калининградских пляжах
Калининградец насиловал 9-летнюю падчерицу и снимал все на видео
Зеленоградск вошел в топ-5 самых популярных курортов России в высокий сезон лета-2019
В Калининградской области в ДТП пострадали водители мотоцикла и мотовездехода
Алиханов: Учителя отвезли школьников купаться в запрещенном месте под Зеленоградском
Баскетболист из Калининграда выступит в состав сборной России на Универсиаде в Италии
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах нет воды и электричества